Российских чиновников освободили от новой пенсионной реформы

Российское министерство финансов не намерено обязывать госслужащих участвовать в новой системе пенсионных накоплений. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, его слова приводит ТАСС.

Такое решение в ведомстве объяснили тем, что оно не вызвало одобрения среди чиновников. Моисеев подчеркнул, что система подразумевает добровольное участие и отчисления не являются обязательными ни для кого из ее участников. Так в министерстве отреагировали на публикацию газеты «Известия». В ней говорилось о том, что в Минфине рассматривают вопрос о том, чтобы убеждать чиновников вступать в систему накоплений, тем самым сделав ее привлекательнее для остальных возможных участников.

Новая система, о которой идет речь, была представлена в октябре. Предполагается, что продукт под названием гарантированный пенсионный план (ГПП) поможет россиянам копить на пенсию самостоятельно при государственной поддержке. Граждане сами будут решать, в каких фондах они будут копить на пенсию.

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