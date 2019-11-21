Земле предрекли сильнейший метеорный шторм

Астрономы предсказали редкий интенсивный метеорный дождь 21 ноября. Предполагается, что за один час можно будет наблюдать до тысячи метеоров. Обычно поток Альфа-Моноцеротидов довольно слаб, но изредка становится очень интенсивным, сообщает Newsweek.

Число метеоров, которое окажется доступным наблюдению, может варьироваться от ста до более тысячи, однако это зависит от таких факторов, как ясность неба, засветка и доступный обзор. Поэтому исследователи предупреждают, что фактические показатели могут оказаться не такими высокими.

Однако по мнению Билла Кука (Bill Cooke), главы Бюро метеороидальной мреды НАСА, вполне возможно, что вспышки не будет. Он объясняет это тем, что предсказание максимальной интенсивности основано на предположении, что в 1925 и 1935 годах Земля проходила через центр альфа-моноцеротидного метеорного потока, которое не было доказано. Ученые также не имеют представления об орбите кометы, породившей поток.

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