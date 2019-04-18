Обнаружено падение на Землю межзвездного объекта

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что небесное тело, вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года, прилетело из другой планетной системы, расположенной где-то в диске Млечного Пути. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали случаи возникновения метеоров, записанных в базе данных Центра исследования околоземных объектов НАСА (CNEOS). Они обнаружили сведения об объекте, который летел к Земле со скоростью 60 километров в секунду, пройдя мимо Солнца. Ученые считают, что в диаметре небесное тело достигало около метра, поскольку оно сгорело в атмосфере, а не достигло поверхности.

Специалисты также рассчитали траекторию объекта на основе скорости и определили, что он не был гравитационно связан с Солнцем, то есть не двигался по орбите вокруг него. Он двигался настолько быстро, что миновал притяжение звезды, которая почти не повлияла на его путь. Такое возможно только в том случае, если небесное тело возникло далеко за пределами Солнечной системы.

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