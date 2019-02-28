Пролетевшему мимо Земли «инопланетному зонду» нашли новые объяснения

Астрономы нашли несколько объяснений загадочному поведению межзвездного астероида Оумуамуа, который ускорился, покидая Солнечную систему. Хотя некоторые ученые всерьез предположили, что небесное тело является инопланетным космическим кораблем, аномальные изменения скорости могут происходить из-за естественных причин. Об этом сообщает издание Science News.

Согласно астроному Амайе Моро-Мартин (Amaya Moro-Martín) из Института исследования космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе, ускорение Оумуамуа объясняется давлением солнечного света на поверхность астероида, которая должна обладать большой площадью, и небольшой массой объекта. При этом небесное тело может обладать пористой структурой, напоминающей фрактал, образованной слипшимися частицами льда. В этом случае плотность астероида составляет 0,00001 грамма на кубический сантиметр, что делает объект очень хрупким.

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По мнению Зденека Секанина (Zdenek Sekanina) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Оумуамуа является остатком кометы, лишенным льда и летучих газов. Результаты моделирования показывают, что подобные небесные тела представляют собой пористые фрагменты, лишенные летучих веществ, состоящие из слабо связанных частиц пыли и имеющие экзотическую форму. Они обладают большей плотностью, чем предполагает Моро-Мартин, однако по-прежнему являются очень хрупкими.

Наконец, астроном Грегори Лафлин (Gregory Laughlin) из Йельского университета полагает, что астероид является куском льда, не содержащего газов. При этом он испускает ускоряющую его струю водяного пара, которую космический телескоп Spitzer не смог обнаружить.

Оумуамуа — первый межзвездный объект, который удалось обнаружить человеку. Астероид сигарообразной формы достигает в длину 400 метров, а в диаметре — около 30 метров. Объект был найден 19 октября 2017 года на расстоянии 0,25 астрономической единицы от Земли (четверть расстояния между Солнцем и Землей). Ученые определили, что Оумуамуа содержал много льда, хотя признаки дегазации не наблюдались при прохождении астероида вблизи звезды. Когда объект начал покидать Солнечную систему, его скорость неожиданно увеличилась, а не замедлилась, как прогнозировали астрономы. Именно это заставило некоторых специалистов всерьез рассматривать версию о том, что астероид на самом деле является инопланетным звездолетом.

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