Загадочный астероид назвали инопланетным зондом

Ученые Гарвардского университета признали вероятной версию, согласно которой межзвездный астероид Оумуамуа является космическим парусом — инопланетным зондом, который разгоняется, используя давление ионов солнечного ветра. Однако, по словам исследователей, необъяснимое ускорение астероида может иметь естественные причины. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Оумуамуа — первый межзвездный объект, который удалось обнаружить человеку. Астероид сигарообразной формы достигает в длину 400 метров, а в диаметре — около 30 метров. Объект был найден 19 октября 2017 года на расстоянии 0,2 астрономической единицы от Земли (четверть расстояния между Солнцем и Землей). Ученые определили, что Оумуамуа содержал много льда, хотя признаки дегазации не наблюдались при прохождении астероида вблизи светила. Когда объект начал покидать Солнечную систему, его скорость неожиданно увеличилась, а не замедлилась, как ожидали астрономы.

Наиболее вероятным объяснением изменения скорости была дегазация, вызванная выбросами газов из-за нагревания солнечными лучами. Однако ученые из Гарварда подвергли эту версию сомнению, поскольку дегазация не наблюдалась, когда астероид находился ближе к Солнцу. Кроме того, подобный процесс привел бы к изменению вращения небесного тела, а это обнаружено не было.

Согласно новой гипотезе, Оумуамуа ускорился из-за давления солнечного света. Однако при этом небесное тело должно быть чрезвычайно тонким по отношению к диаметру его поверхности. Подобный объект должен быть либо искусственного происхождения, либо естественного, но в последнем случае возможный механизм его формирования остается неизвестным.

Ряд ученых не согласны с этим утверждением. По словам Алана Фитцсиммонса (Alan Fitzsimmons), астрофизика из Университета Квинс (Северная Ирландия), наблюдаемые свойства астероида согласуются с ожидаемым поведением кометоподобных тел, выброшенных из другой планетной системы.

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