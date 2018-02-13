Раскрыто загадочное прошлое пролетевшего мимо Земли «корабля пришельцев»

Астрономы Университета Квинс в Белфасте выяснили, что межзвездный астероид Оумуамуа, прозванный «кораблем пришельцев», хаотично вращается. Согласно выводам исследователей, аномалия вызвана столкновением с другим космическим объектом. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали измерения яркости астероида и обнаружили, что Оумамуа не имеет стабильной оси вращения, как у других малых объектов Солнечной системы. Моделирование показало, что аномальное поведение небесного тела будет продолжаться миллиарды лет, прежде чем оно вновь начнет нормально вращаться из-за воздействия внутреннего напряжения. Непостоянство оси объясняется столкновением с другим астероидом, что выбросило Оумуамуа из родной планетной системы в межзвездное пространство.

Оумуамуа является первым межзвездным объектом, который удалось обнаружить человеку. Астероид сигарообразной формы достигает в длину 400 метров, а в диаметре — около 30 метров. Объект был обнаружен 19 октября 2017 года на расстоянии 0,2 астрономической единицы от Земли.

Ученые проекта Breakthrough Listen допустили, что межзвездный объект Оумуамуа может быть кораблем инопланетян.

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