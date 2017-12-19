Раскрыта тайна пролетевшего мимо Земли «корабля пришельцев»

Ученые Университета Квинс в Белфасте выяснили, что межзвездный астероид Оумуамуа, прозванный «кораблем пришельцев», прибыл с внешних окраин чужой планетной системы. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Astronomy. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Астрономы оценили, сколько света отражает астероид. Оказалось, что Оумуамуа является ледяным телом, покрытым сухой углеродной коркой, которая образовалась из-за воздействия космических лучей в течение многих миллионов лет. Покрытие толщиной в полметра защищает астероид от испарения солнечной радиацией. Подобные объекты находятся на окраине Солнечной системы.

Оумуамуа является первым межзвездным объектом, который удалось обнаружить человеку. Астероид сигарообразной формы достигает в длину 400 метров, а в диаметре — около 30 метров. Объект был обнаружен 19 октября 2017 года на расстоянии 0,2 астрономической единицы от Земли.

Ученые проекта Breakthrough Listen допустили, что межзвездный объект Оумуамуа может быть кораблем инопланетян.

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