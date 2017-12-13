Пролетевший мимо Земли Оумуамуа назвали кораблем пришельцев

Ученые проекта Breakthrough Listen допустили, что межзвездный объект Оумуамуа может быть кораблем инопланетян, сообщает The Guardian.

Проверить гипотезу специалисты планируют при помощи радиотелескопа Грин-Бэнк в Западной Вирджинии (США). Первая фаза наблюдений должна продлиться десять часов, в течение которых Оумуамуа отследят в четырех различных радиодиапазонах.

«Скорее всего, объект имеет естественное происхождение, но поскольку он чрезвычайно необычен, мы хотели бы проверить, есть ли у него какие-либо признаки искусственного происхождения, такие как радиоизлучение», — отметил астроном Ави Лоэб из Гарвардского университета.

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Оумуамуа является первым межзвездным объектом, который удалось обнаружить человеку. Астероид сигарообразной формы в длину достигает 400 метров, а в диаметре — около 30 метров. Объект обнаружен 19 октября 2017 года на расстоянии 0,2 астрономической единицы от Земли.

Программа Breakthrough Listen является крупнейшим проектом по поиску сигналов от инопланетных цивилизаций. Запущена летом 2015 года по инициативе российского миллиардера Юрия Мильнера и британского ученого Стивена Хокинга.