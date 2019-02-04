Раскрыта истинная природа «корабля пришельцев»

Ученые Лаборатории реактивного движения в НАСА пришли к выводу, что астероид Оумуамуа является остатком межзвездной кометы, которая распалась до того, как приблизиться к Солнцу, оставив после себя вытянутый скалистый фрагмент. Из-за необычной формы и того факта, что астероид прилетел из другой солнечной системы, Оумуамуа прозвали «кораблем пришельцев», и происхождение этого небесного тела до сих пор оставалось загадкой для астрономов. Препринт статьи с новой гипотезой выложен в репозиторий arXiv.

Оумуамуа — первый межзвездный объект, который удалось обнаружить человеку. Астероид сигарообразной формы достигает в длину 400 метров, а в диаметре — около 30 метров. Объект был найден 19 октября 2017 года на расстоянии 0,2 астрономической единицы от Земли (четверть расстояния между Солнцем и Землей). Ученые определили, что Оумуамуа содержал много льда, хотя признаки дегазации не наблюдались при прохождении астероида вблизи звезды. Когда объект начал покидать Солнечную систему, его скорость неожиданно увеличилась, а не замедлилась, как прогнозировали астрономы. Именно это заставило некоторых специалистов всерьез рассматривать версию о том, что астероид на самом деле является инопланетным звездолетом.

Однако в новой работе объясняется причина аномального поведения небесного тела. Согласно версии Зденека Секанины (Zdenek Sekanina), автора исследования, Оумуамуа является остатком кометы, которая имела параболическую орбиту и в перигелии подошла к Солнцу на расстояние около одной астрономической единицы (расстояние от Солнца до Земли). Такие кометы часто распадаются до того, как достигают точки перигелия. В результате должны оставаться пористые фрагменты, лишенные летучих веществ, состоящие из слабо связанных частиц пыли и имеющие экзотическую форму.

Кроме того, остатки кометы должны хаотично вращаться вокруг своих осей, что наблюдается и в случае с Оумуамуа. Однако ранее ученые считали, что необычное вращение межзвездного астероида являлось следствием столкновений с другими космическими объектами. Секанина также пришел к выводу, что ускорение небесного тела происходит из-за давления солнечной радиации, что делает его принадлежащим новому классу пока еще плохо изученных объектов.

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