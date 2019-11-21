Национальный рекламный форум пройдет в новом формате

IV Национальный рекламный форум (НРФ) состоится в Москве 26 –27 ноября 2019 года. Самое масштабное бизнес-событие медиа-коммуникационной среды пройдет в новом формате в киноцентре «Октябрь». Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы мероприятия.

В этом году НРФ представит программу, состоящую из 30 профессиональных сессий, 300 спикеров, представляющих более 200 компаний, которые поделятся своей экспертизой с 4 тысячами участниками события.

Список организационных партнеров форума во главе с такими лидерами как: «Газпром-Медиа холдинг» (Титульный партнер), Mediascope (Генеральный research-партнер), «Национальный Рекламный Альянс», OMD OM Group, Media Direction Group, «Регион Медиа» — охватывает около 80 процентов рынка и позволяет обсуждать проблематику отрасли со всех ракурсов и в любых масштабах. Деловая программа формируется при участии индустриальных ассоциаций рекламного рынка: Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ), Interactive Advertising Bureau Russia (IAB).

В День стратегических сессий 26 ноября участники Форума обсудят экосистему медиа-коммуникационной отрасли, перспективы развития рынка и собственных компаний, трансформацию фундаментальных основ рекламной экономики в формате открытых дискуссий.

Со-модераторами главной стратегической сессии будут редакционный директор Forbes Николай Усков и генеральный директор национального Рекламного Альянса Алексей Толстоган. Участниками сессии станут: генеральный директор компании «Вымпелком» Василь Лацанич, президент Hearst Shkulev Group Виктор Шкулев, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Дмитрий Чернышенко, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Ольга Паскина.

В программу форума включена ведущая конференция рынка интерактивной рекламы, которая представит направление Digital-саммита и станет второй стратегической сессией НРФ’19. Контент MIXX Russia Conference разработан совместно с профильными комитетами IAB Russia.

Со-модераторы сессии — президент IAB Russia Борис Омельницкий и редактор отдела медиа ИД «Ведомости» Ксения Болецкая. На сесси выступят: коммерческий директор Яндекс Леонид Савков, генеральный директор Independent Media Наталья Веснина, заместитель генерального директора Rambler&Co Максим Тадевосян, CEO Dentsu Aegis Network Russia Мария Донских, и другие.

В День рабочих сессий 27 ноября на площадках НРФ пройдут индустриальные саммиты, посвященные: ТВ, радио, Пресса/Publishers, Out-of-Home/Digital Out-of-Home и более узким профильным тематикам — современные технологии, новые сервисы, лучшие маркетинговые практики, карты рынка, brand building и развитие бизнеса, продвижение брендов, медиаметрия и отраслевые исследования.

Участниками Форума ежегодно становятся 80 процентов представителей рекламного рынка страны, которые создают новые тренды и стандарты современных маркетинговых коммуникаций.

