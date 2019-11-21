В США предложили договориться с Россией насчет ДРСМД

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар выступила за возобновление переговоров о заключении и продлении международных договоров между Россией и США. Она заявила об этом на теледебатах кандидатов от Демократической партии, трансляцию которых провел канал MSNBC.

По мнению Клобушар, странам надо продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и возобновить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она также назвала Россию ужасным игроком на международной арене и отметила, что президент США Дональд Трамп резко вышел из ядерного соглашения с Москвой. Клобушар считает, что стоит начать переговоры, несмотря на «жульничество» со стороны России.

Ранее на теледебатах от Демократической партии выступил бывший вице-президент США Джозеф Байден. Он отметил, что Трамп не хочет его участия в выборах от демократов, а Россия не желает ему победы в президентских выборах 2020 года.

Действие российско-американского ДСНВ, вступившего в силу в феврале 2011 года, истекает в феврале 2021 года. Соглашение предусматривает двухстороннее ограничение числа ядерных боезарядов и стратегических носителей.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа. Документ запрещал странам производить, испытывать и развертывать оружие средней и меньшей дальности. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.

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