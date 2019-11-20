Генсек НАТО призвал страны альянса к единству по России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны сохранить единую позицию по России. Его слова передает ТАСС.

Столтенберг выступил на пресс-конференции после встречи глав МИД блока, где ему задали вопрос о желании президента Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Россией. В ответ генсек НАТО обвинил Россию в одностороннем выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал все страны к единой позиции в отношении Москвы.

Также Столтенберг добавил, что сейчас альянсу вновь удалось объединиться благодаря позиции по вопросам контроля над вооружениями.

Ранее Столтенберг объяснил разницу военных расходов НАТО и России. Он рассказал, что это связано с уровнем жизни и ценами, а не низкой эффективностью альянса. Так он прокомментировал сообщение о военном бюджете альянса, превышающем оборонные расходы России в 20 раз.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа. Документ запрещал странам производить, испытывать и развертывать оружие средней и меньшей дальности. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.

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