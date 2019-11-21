Мужчина в одних шортах четыре дня выживал в кишащем крокодилами лесу

Житель австралийского города Кованьяма, штат Квинсленд заблудился и четыре дня бродил в буше без еды и воды. Об этом сообщает издание Daily Mail.

44-летний Джерри Дэвид (Jerry David) ехал на автомобиле ночью в четверг, 14 ноября, из города Кованьяма в город Пормперао и в 100 километрах от дома сбил корову. Автомобиль сломался, и мужчина остался один в ненаселенной местности мыса Йорк, где температура днем достигает 40 градусов Цельсия.

Дэвид был одет только в шорты: у него не было ни рубашки, ни ботинок. Запасов воды и еды мужчина также не имел. Поэтому ему пришлось пить из водоемов, населенных крокодилами.

Семья мужчины сообщила о его пропаже на следующий день после того, как он не вернулся домой. 18 ноября полицейские нашли Дэвида в 30 километрах от места ДТП.

Сержант полиции Пормперао Ник Зирш (Nick Ziersch) подчеркнул, что мужчине удалось выжить благодаря тому, что он хорошо знал специфику местной природы и избежал угрозы крокодилов.

Медицинское обследование показало, что здоровье Дэвида в норме. Теперь он восстанавливается дома после пережитого испытания.

Ранее сообщалось, что китайский велосипедист, который пытался в одиночку пересечь высокогорное плато в Тибете, столкнулся со стаей волков, не рассчитал запасы и неделю питался травой и кореньями. Спасатели больше двух недель прочесывали плато в поисках пропавшего путешественника и нашли его в заброшенном грузовике недалеко от озера Уланьула.

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