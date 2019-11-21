В России попросили не карать с помощью налогов

Статью 54.1 Налогового кодекса России следует исправить, чтобы компании, пойманные на незаконной оптимизации налогов, не платили больше того, что они должны. Такую идею высказала рабочая группа по решению системных проблем российского бизнеса при правительстве, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В предложении, переданном премьер-министру Дмитрию Медведеву, предлагается закрепить метод «налоговой реконструкции». Она означает, что если компания самостоятельно уточнила налоговые обязательства и скорректировала декларацию, то Федеральная налоговая служба (ФНС) рассчитает сумму доначислений и не возьмет ничего сверх нее.

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Как отметили эксперты, с момента вступления в силу статьи 54.1 в 2017 году сложилась практика, когда доначисления носят штрафной характер. Они указали, что зачастую ФНС очень формально подходит к вопросу и не учитывает реальные понесенные расходы, а суд при жалобе принимает сторону государства.

Сопредседатель рабочей группы бизнес-омбудсмен Борис Титов подчеркнул, что за последние два года сумма доначислений после проверок существенно выросла. В свою очередь глава налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев заметил, что страдают и добросовестные налогоплательщики, которые могли ошибиться в декларации без злого умысла.

Тем не менее, отмечают юристы, нынешнее предложение не снимает проблему полностью. Дело в том, что если компания ошиблась с деклараций непреднамеренно, то у нее нет возможности исправить что-то, пока она не получит претензии налоговиков. Но тогда будет поздно, поэтому сумма доначислений может оказаться кратно выше реального долга.

Ранее глава ФНС Михаил Мишустин заявил о том, что за последние пять лет сборы налогов в реальном выражении выросли в 1,4 раза. Он объяснил такой результат массовым обелением экономики.

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