С россиян начали собирать в полтора раза больше налогов

За последние пять лет сбор налогов в России в реальном выражении вырос в 1,4 раза. Об этом на коллегии в День работника налоговых органов рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Он объяснил такой результат массовым обелением экономики, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Разница почти в полтора раза зафиксирована между налоговыми сборами по итогам первых десяти месяцев текущего года и результатом на 1 января 2015-го.

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За тот же период доля налоговых доходов в ВВП России увеличилась на четыре процентных пункта, в том числе доля тех, что не связаны с нефтью и газом, — на три процентных пункта.

В общей сложности с начала года в России собраны 18,9 триллиона рублей налогов. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года — 7,9 процента, или 1,4 триллиона. Налоговые доходы федерального бюджета увеличиваются медленнее — на 7,1 процента. Мишустин указал, что рост поступлений продолжается, хотя цены на нефть сократились на 8,6 процента.

Также он отметил сокращение количества выездных проверок на 34,4 процента и более ответственную самостоятельную уплату налогов. Так, дополнительные поступления в бюджет без проверок выросли в 1,6 раза. Снизилась и задолженность налогоплательщикам. Отношение долга к поступлениям в этом году самое низкое за последние 15 лет.

Ранее сообщалось, что во втором и третьем кварталах 2019 года доходы от повышения НДС до 20 процентов выросли на рекордные 25 и 22 процента соответственно по сравнению с 2018 годом. Несмотря на это, Министерство финансов России поручило ФНС собрать дополнительно 89,5 миллиарда рублей НДС и 56,5 миллиарда налога на прибыль.

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