Продавцам смартфонов без российского софта пригрозили штрафом

Торговые сети в России могут быть оштрафованы за каждое проданное устройство без предустановленного российского программного обеспечения. Об этом радиостанции «Коммерсант FM» рассказал один из авторов законопроекта, депутат Алексей Канаев.

По его словам, предполагаются изменения в Административный кодекс, которые обязывают торговые точки продавать устройства только при наличии предустановленного российского ПО. Канаев уточнил, что правительство составит список устройств и перечень российских программ, обязательных для предустановки, и, согласно инициативе, штрафы будут налагаться за любое проданное без отечественного ПО устройство.

Позднее стало известно, что крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» выразил обеспокоенность в связи с принятием закона о предустановке ПО. В компании отметили, что непродуманные правила предустановки могут повлечь существенные изменения структуры рынка, ограничения для россиян в ассортименте и современных технологиях и недовольство обычных пользователей.

В крупнейшем мобильном ритейлере «Связной» угроз для рынка не увидели. Там выразили уверенность, что производителям удастся найти решение, чтобы закон не сказался на потребителях.

21 ноября Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения. Авторы инициативы считают, что это позволит избежать необходимости установки и покупки дополнительных программ, а также сократит количество злоупотреблений со стороны иностранных компаний. В качестве примера товаров, которые смогут продаваться только с отечественным программным обеспечением, авторы инициативы приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

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