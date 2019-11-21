Российскую чиновницу наказали за пост про «не донесших мусор до помойки мразей»

Чиновница из Петрозаводска будет уволена после поста в соцсетях с критикой горожан, которые выбрасывают мусор мимо контейнеров. Об этом сообщает «КарелИнформ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Накануне, 20 ноября, на своих страницах в Facebook и «ВКонтакте» начальница управления культуры городской администрации Анна Лесонен написала, как ходила выбрасывать мусор возле дома. Она возмутилась, что вокруг оранжевой «спецклетки» для пластика были разбросаны «мириады водочных бутылок, окурков, огрызков и прочих остатков трапезы».

«Чем я занималась сегодня, спросите? Надев перчатки, вооружившись найденной под ногами палкой (так как у меня нет инвентаря для субботников), я убирала это дерьмо. Наполнила мусорный контейнер до половины», — написала она, добавив, что чуть не сорвала спину, таская собранное к помойке. Тех, кто не донес свой мусор до баков, она назвала мразями.

Сейчас публикации удалены. Издание выложило скриншот записей.

До 25 ноября женщина находится в отпуске. После этого, по информации портала, ее попросят написать заявление об увольнении по собственному желанию.

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