Воробьев показал Шойгу возможности центра управления регионом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продемонстрировал министру обороны России Сергею Шойгу возможности подмосковного центра управления регионом (ЦУР). Об этом сообщает РИАМО в пятницу, 22 ноября.

В ходе конференции, которая проходит в Минобороны, со стенда Подмосковья Воробьев и Шойгу выслушали доклад из ЦУР в доме областного правительства.

«ЦУР позволяет оперативно видеть проблемные сферы», — сказал Воробьев.

По его словам, система позволяет в режиме реального времени контролировать ситуацию со льготными лекарствами, общественным транспортом, мусором, здравоохранением и другими важными сферами.

Накануне подмосковный ЦУР посетила японская делегация. В частности, иностранным гостям продемонстрировали работу платформы «Добродел». В октябре Воробьев продемонстрировал принципы работы центра коллеге из Приморья.

Центр управления регионом был запущен в Подмосковье в конце 2018 года по указу президента. Данные в ЦУР поступают с горячих линий губернатора, ведомств, муниципалитетов, портала «Добродел».