Японцам показали работу подмосковного Центра управления регионом

Японская делегация во главе с заместителем министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Такуйя Курита посетила Центр управления регионом. Об этом сообщает РИАМО в четверг, 21 ноября.

Вице-губернатор Подмосковья Александр Чупраков поблагодарил иностранных гостей за визит, отметив, что в области используют лучшие практики управления.

Так, гостям из Японии продемонстрировали работу платформы «Добродел», информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, географическую информационную систему.

В свою очередь, Курита поблагодарил подмосковных коллег за экскурсию, и выразил уверенность, что опыт Московской области будет будет полезен.

В середине октября губернатор области Андрей Воробьев продемонстрировал принципы работы подмосковного Центра управления регионом губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. По словам Воробьева, цифровизация госуправления позволит повысить уровень доверия граждан к власти.

Центр управления регионом был запущен в Подмосковье в конце прошлого года. В нем работают более 100 сотрудников, представляющих 30 министерств и ведомств.