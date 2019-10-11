Воробьев представил Центр управления регионом коллеге из Приморья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продемонстрировал принципы работы подмосковного Центра управления регионом (ЦУР) губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Об этом сообщает РИАМО в пятницу, 11 октября.

«Мы поняли, что если не автоматизируем все процессы, не оцифруем их, то не сможем добиться доверия к власти, обеспечить перемены», — сказал Воробьев.

По его словам, что в каждом министерстве есть служба, отвечающая на жалобы. С появлением ЦУР работа с обращениями граждан стала оперативнее, отметил он. Он также подчеркнул, что жители области уже заметили положительные изменения.

В июле делегация из Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым ознакомилась с работой подмосковного Центра управления регионом.

Система заработала в конце 2018 года. В Центре трудится 120 специалистов из 30 министерств и ведомств региона. Информация, поступающая на горячую линию губернатора, в муниципалитеты и ведомства, обрабатывается круглосуточно, говорится на сайте областного правительства.