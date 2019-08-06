Воробьев встретился с пользователями «Добродела»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с активными пользователями портала «Добродел» в Центре управления регионом. Об этом сообщает РИАМО во вторник, 6 августа.

«Начинаем очередную работу, связанную с обращениями жителей из разных муниципалитетов. Второй раз мы проводим такой прямой разговор, хочу поблагодарить жителей, которые пришли в наш ЦУР», — сказал Воробьев.

По его словам, система «Добродел» хорошо себя зарекомендовала, каждый день на портале регистрируется 12-14 тысяч пользователей.

Ранее губернатор уже отмечал востребованность портала, через который граждане голосуют за благоустройство территорий. Он подчеркнул, что

перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат позволяет избежать чиновничьей волокиты и коррупции.

Работу подмосковных властей по цифровизации области отмечал президент «Сбербанка» Герман Греф. Он назвал Подмосковье лидером по внедрению электронных сервисов.

