Делегация Узбекистана оценила подмосковный Центр управления регионом

Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым ознакомилась с работой подмосковного Центра управления регионом. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 10 июля.

В мероприятии также принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков.

«Это первые иностранные гости, посетившие Центр управления регионом, созданный в соответствии с указом президента Владимира Путина в конце 2018 года», — говорится в сообщении.

Об особенностях работы центра гостям рассказал первый вице-губернатор области Ильдар Габдрахманов. «Все знаем — быстро решаем — не допускаем», — объяснил он концепцию проекта. В частности, первый пункт предполагает создание карты задач, на втором этапе определяется конкретный исполнитель, а третий этап подразумевает предотвращение аналогичных проблем в будущем.

Данные обо всех сферах Подмосковья аккумулируются с портала «Добродел», профильных ведомств, муниципалитетов.

19 июня губернатор Андрей Воробьев заявил, что Центр управления регионом позволяет решать проблемы местных жителей адресно и своевременно. Он подчеркнул, что власти уделяют большое внимание вопросам цифровизации региона. По его словам, электронные услуги очень востребованы у населения.