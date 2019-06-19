Воробьев оценил эффективность Центра управления регионом

Центр управления регионом позволяет решать проблемы жителей Подмосковья адресно и своевременно, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе форума социальных инноваций регионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 июня.

«Цифровые платформы очень важно внедрять во всех регионах. У нас в феврале было порядка 500 обращений в день по льготным лекарствам. После запуска электронного автозаказа количество снизилось до 50. Я считаю, что это прорыв», — сказал Воробьев.

Кроме того, в области оцифровали среднее образование, рассказал он. «У нас электронный дневник и электронный журнал. (...) Видим, когда учителя нужно направить на повышение квалификации, какому ребенку нужно помочь», — пояснил губернатор.

В марте заместитель председателя правительства России Максим Акимов назвал Московскую область примером для других субъектов в части прорывных решений в сфере цифрового государственного управления.