Более 20 центров «Мой бизнес» откроют в Подмосковье до конца года

Порядка 25 центров оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес» планируют открыть в Московской области до конца года, сообщил министр инвестиций и инноваций региона Михаил Ан. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«Задачу перед собой ставим, что до конца следующего года центры эффективно должны работать в каждом муниципалитете», — сказал Ан.

Он отметил, что первые пилотные центры «Мой бизнес» были открыты в 11 муниципалитетах, и за первые две недели работы в них обратились более 130 предпринимателей.

Проект «Мой бизнес» был инициирован губернатором Андреем Воробьевым в марте. В центрах можно получить комплекс услуг, к примеру, подобрать помещение для офиса, подать документы, получить консультацию юриста.

Ранее глава региона неоднократно отмечал необходимость развития института предпринимательства. По его словам, от этого зависит экономическое развитие области.