Россияне толпой ринулись за вещами от дизайнера Louis Vuitton и попали на видео

E1.RU - резервный канал / YouTube

Жители Екатеринбурга выстроились в очередь за вещами из лимитированной модной коллекции и бегом ворвались в магазин сразу после его открытия. Видеозапись произошедшего опубликовал E1.RU.

На кадрах ролика видно, как сотрудник торгового центра поднимает рольставни, из-под них вылезают десятки людей и наперегонки бегут в одном направлении.

Как отмечает E1.RU, видео снято в пятницу, 22 ноября, в екатеринбургской «Меге», где с утра в сети IKEA открылись продажи вещей от художественного руководителя бренда Louis Vuitton и основателя Off-White Вирджила Абло. Известно, что модные предметы декора и мебель поступили в продажу и в других российских магазинах.

Некоторые очевидцы предположили, что местные жители скупают коллекцию, чтобы в дальнейшем перепродать ее по более высокой цене. Также есть мнение, что произошедшее является частью рекламной кампании. В то же время руководитель екатеринбургского торгового центра Айше Агекян заявила, что очереди были настоящими. «Те, кто бежал, — это гости магазина. Раскупили все предметы интерьера, а мебель все еще есть в наличии», — пояснила она.

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