Воробьев получил медаль за вклад в укрепление обороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву медаль «За вклад в укрепление обороны РФ». Об этом сообщает РИАМО в пятницу, 22 ноября.

Также Шойгу вручил Воробьеву почетный кубок за значительный вклад в развитие системы межведомственного взаимодействия среди субъектов.

По словам министра, благодаря работе региональных властей была снижена потребность в рабочих местах для членов семей военнослужащих. Эффективно решаются вопросы с нехваткой мест в детских садах, добавил он.

Всего Шойгу вручил 11 медалей, в том числе главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой и уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой.

Ранее в пятницу Воробьев продемонстрировал Шойгу возможности центра управления регионом. Губернатор неоднократно показывал новую структуру, где различные сферы жизни муниципалитетов контролируются в режиме онлайн.