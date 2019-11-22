В Швеции пожаловались на страх россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась на то, что россияне не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом. Об этом сообщает Aftonbladet.

По словам главы внешнеполитического ведомства, образ королевства все чаще определяется организованной преступностью. «Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда», — сказала Линде.

Глава МИД заявила о необходимости бороться с дезинформацией. Она также добавила, что полиция активно работает над снижением количества преступлений в стране.

Ранее сообщалось, что, согласно данным «Карты туристических рисков» (Travel Risk Map), Швеция является одной из самых безопасных стран в мире.

При этом в апреле прошлого года издание Politico сообщало, что количество убийств с применением огнестрельного оружия в Швеции возросло от четырех в год, как было в 1990-х, до примерно сорока в 2017 году. В связи с этим Швеция от страны с низким уровнем преступности перешла к показателям уровня убийств значительно выше среднеевропейских.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!