Горящие российские теплоходы попали на видео

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В Астрахани загорелись два речных теплохода. Видео тушения пожара опубликовано в Telegram-канале «360tv.ru».

Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье, 24 ноября, сообщает портал «Астраханские новости». Теплоходы находились на зимней стоянке. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В тушении были задействованы 65 спасателей и 17 единиц спецтехники. С огнем удалось справиться к утру.

О причинах возгорания не сообщается, пострадавших нет.

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