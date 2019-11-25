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Сбербанк перевыполнил план льготного кредитования малого и среднего бизнеса

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За 11 месяцев текущего года Сбербанк выдал более 2,6 тысячи кредитов на сумму свыше 110 миллиардов рублей по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса Министерства экономического развития России. Тем самым запланированные показатели были достигнуты раньше срока.

Программа устанавливает для заемщиков сниженную процентную ставку в размере не более 8,5 процента годовых — без дополнительных комиссий и сборов. Лидерами по льготному финансированию, помимо городов федерального значения, стали Нижегородская и Воронежская области, а также Башкирия. Чаще всего кредиты в рамках программы берутся на производство (34 процента), розничную торговлю (16 процентов), транспорт (15 процентов) и строительство (13 процентов).

«Эта программа показала себя как эффективный инструмент развития предпринимательства. Банк уже выполнил заявленный план на год и теперь у нас есть возможность до конца года дополнительно выдать около 20 миллиардов рублей кредитов в рамках программы. Важно, что по ней можно получить не только краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, но и инвестиционные займы на срок до 10 лет», — прокомментировал новость заместитель главы Сбербанка Анатолий Попов.

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