«Уральские локомотивы» запустили в производство тысячный электровоз «Синара»

Предприятие «Уральские локомотивы» приступило к производству тысячного электровоза серии 2ЭС6 «Синара». Сейчас проводятся работы по подготовке элементов кузова к сварке и сбору комплектующих машины, говорится в сообщении предприятия.

Юбилейный экземпляр самого массового локомотива нового поколения в сети РЖД будет передан заказчику в январе 2020 года.

Электровоз 2ЭС6 предназначен для использования на участках железных дорог с постоянным током на полигонах Урала и Сибири, в суровом климате и условиях пересеченной местности.

В серийное производство локомотив был запущен в 2008 году и поступил для эксплуатации на Свердловскую дорогу. С 2011 года электровозы этой серии стали поставляться на Западно-Сибирскую магистраль, в 2015 году — пополнили локомотивный парк Южно-Уральской. В конце 2017 года отправились на Октябрьскую дорогу, а в начале 2019 года — на Куйбышевскую.

По словам генерального директора завода «Уральских локомотивов» Олега Спаи, оптимальное сочетание ценовых параметров, качества и тяговых характеристик способствует повышению спроса у заказчика и ежегодному увеличению объемов производства локомотив 2ЭС6. «В текущем году предприятие планирует выйти на новый рекорд — 155 двухсекционных локомотивов 2ЭС6. За 11 лет эксплуатации на полигонах РЖД уральские машины неоднократно подтверждали свою надежность и безотказность в работе», — подчеркнул Олег Спаи.

В сообщении отмечается, что до 80 процентов технических решений, примененных российскими конструкторами при проектировании локомотивов «Синара», ранее в российском машиностроении не использовались. Именно на электровозы 2ЭС6 была установлена инновационная для своего времени микропроцессорная система управления и диагностики, которая в дальнейшем была растиражирована на другую продукцию завода, в том числе, на скоростные электропоезда «Ласточка». Эта система включает в себя функции автоведения с возможностью передачи управления операторам удаленных стационарных центров, диагностики, трансляции данных по каналам технологической радиосвязи, регистрации параметров, позиционирования GPS/ГЛОНАСС. Еще одну умную систему — БЛОК, которая включает в себя функции телемеханической системы контроля бдительности машиниста, также впервые применили именно на электровозах «Синара».