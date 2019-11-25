В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, Матюха был «народным мэром» три дня. «Шут гороховый. Никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был»,— отметил он.

Депутат рассказал, что единственный вред, которой Матюха сумел причинить республике, заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки, «пока ему не дали по лапам». «Какая страна — такие и разведчики», — резюмировал Бердичевский.

Ранее 25 ноября Эдуард Матюха в эфире украинского телеканала заявил, что является сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он рассказал, что спецслужба сумела вывезти его с территории ДНР, а последние пять лет он «провел в оккупации, где занимался провокациями», разжигая конфликты между разными группами ополченцев. Также, по словам представителя украинского Минобороны, Матюха поставлял Киеву «очень много информации».

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