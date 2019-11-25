Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «ТСН».

Он рассказал, что спецслужба сумела вывезти его с территории ДНР, а последние пять лет он «провел в оккупации, где занимался провокациями», разжигая конфликты между разными группами ополченцев. Также, по словам представителя украинского Минобороны, Матюха поставлял Киеву «очень много информации».

Матюха стал «народным мэром» Горловки в мае 2014 года, однако пробыл в этой роли всего месяц, заняв пост первого секретаря горловского комитета «Компартии ДНР».

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