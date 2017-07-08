Мэр Горловки получил контузию после минометного обстрела ВСУ

Исполняющий обязанности главы города Горловка Иван Приходько попал под минометный обстрел украинских силовиков. Об этом

сообщила в Facebook его заместитель Виктория Жукова.

«Сегодня при следовании в Горловку автомобиль главы города Горловка попал под обстрел украинских минометов на трассе Горловка — Донецк в районе Ясиноватой. Иван Сергеевич получил легкую контузию. Сопровождающие его лица не пострадали», — написала она.

В пятницу, 7 июля, в центре столицы самопровозглашенной Луганской народной республики прогремели два взрыва. Сначала неподалеку от дома правительств ЛНР сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Позднее неподалеку взорвался начиненный взрывчаткой гражданский автомобиль.

12 мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела по новым фактам обстрелов Донбасса. По данным следствия, артобстрелам подверглось село Яковлевка Ясиноватовского района, Ясиноватая, Докучаевск и Петровский район Донецка. В результате один мирный житель погиб и четверо, в том числе беременная женщина, получили ранения.