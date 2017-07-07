При теракте в центре Луганска погибла капитан народной милиции ЛНР

Капитан медицинской службы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) погибла в результате теракта в центре Луганска. Еще пять человек получили ранения. Об этом заявил официальной представитель народной милиции Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

Известно, что сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Бомба была заложена в мусорную корзину у продуктового магазина, неподалеку от дома правительств ЛНР. По словам Марочко, тип, класс и мощность взрывного устройства уточняются. Территория вокруг места происшествия оцеплена, там ведутся оперативно-следственные мероприятия.

29 июня в здании Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в центре Донецка, прогремел взрыв, в результате никто не пострадал. Сразу после случившегося представитель администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил о теракте. В Минобороны ДНР со своей стороны сочли произошедшее диверсией со стороны Вооруженных сил Украины.

Позднее источник в комиссии, занимающейся расследованием инцидента, рассказал, что следствие рассматривает две версии инцидента в учебном заведении. Это «срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания». В последнем случае речь может идти о подмыве конструкций здания из-за сильных осадков.