Следствие назвало две версии обрушения в университете в Донецке

Следствие рассматривает две версии обрушения части здания Донецкого национального университета экономики и торговли. Об этом «Донецкому агентству новостей» рассказал источник в комиссии, которая изучает случившийся ранее инцидент.

По его словам, рассматриваются «две основные версии случившегося: срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания, в частности вероятный подмыв конструкций здания из-за сильных осадков». Источник добавил, что окончательный вывод комиссии будут опубликован по завершении детального расследования.

Вечером 29 июня сообщалось о взрыве в расположенном в центре Донецка вузе. Были частично разрушены актовый зал и библиотека. Площадь обрушения составила 340 квадратных метров. Пострадавших не было. В Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали случившееся диверсией, направленной против украинских студентов, которые едут учиться в ДНР, несмотря на то, что Киев считает власти республики террористической организацией.

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики были образованы весной 2014 года по итогам референдумов о независимости. Это произошло после того, как Киев объявил о начале силовой операции в регионе.

28 июня при взрыве автомобиля с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области погиб полковник Юрий Возный. Машина подорвалась на мине в Константиновском районе.