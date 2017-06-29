Минобороны ДНР сочло взрыв в университете диверсией ВСУ

В Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назвали диверсией взрыв, прогремевший в донецком Университете торговли в четверг, 29 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы объявили о готовности принимать в наших вузах студентов из Украины. Очень многие едут к нам учиться, особенно в этот вуз. Мы считаем, что это диверсия, направленная против этой программы», — заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Также он сообщил об отсутствии жертв. «По уточненным данным, взрыв прогремел в актовом зале торгового института. Однако в этот момент там никого не было, обошлось лишь разрушением части конструкций здания», — сказал он.

Произошедшее также прокомментировал первый вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников. «Сейчас проходит гуманитарная образовательная программа ДНР. Теперь мы все видим, что делают в этом ключе вооруженные силы Украины», — сказал он.

Взрыв прогремел в расположенном в центре Донецка Университете торговли. Были частично разрушены актовый зал вуза и библиотека.

