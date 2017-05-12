СКР возбудил новые дела по факту обстрелов Донбасса

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела по новым фактам обстрелов Донбасса. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя преступные приказы вышестоящего командования, с 1 по 5 мая произвели артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры из тяжелых видов вооружения», — сказала Петренко.

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По данным следствия, артобстрелам подверглось село Яковлевка Ясиноватовского района, Ясиноватая, Докучаевск и Петровский район Донецка. В результате один мирный житель погиб и четверо, в том числе беременная женщина, получили ранения.

14 марта СКР возбудил уголовное дело по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») в связи с обстрелами мирного населения Донбасса в период с 3 по 10 марта 2017 года. В результате артиллерийских атак украинских военных было разрушено и повреждено более 50 жилых домов в Донецке, Докучаевске и Горловке.