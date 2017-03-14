СК начал расследование нового дела после мартовских обстрелов Донбасса

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в связи с обстрелами мирного населения Донбасса в период с 3 по 10 марта. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 14 марта.

Расследование ведется по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя преступные приказы своих руководителей, осуществили прицельные артобстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Донецкой области. В результате было разрушено и повреждено более 50 жилых домов в Донецке, Докучаевске, Горловке.

Материалы по теме Призрак Авдеевки Почему Украина будет выполнять минские соглашения даже без Порошенко

По уголовному делу командира 53 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Александра Грузевича и его подчиненного Сергея Мацейко, возбужденного ранее, были установлены дополнительные эпизоды его преступлений. Им также вменяются артобстрелы инфраструктуры в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Материалы о применении запрещенных средств и методов ведения войны составили 5400 томов.

7 марта Следственный комитет России сообщил, что приказ на применение ракетного комплекса «Точка-У» против мирных жителей города Ровеньки в Донбассе в 2014 году отдал командир 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковник Федор Ярошевич. Тогда погибли три человека. Среди них — ребенок 2008 года рождения.