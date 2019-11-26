Умер один из басистов The Doors

Американский бас-гитарист Даг Лубан, принявший участие в записи трех альбомов группы The Doors, скончался. Об этом его супруга Пэт Девэнни сообщила в Facebook.

«Словами не выразить мое сожаление. Он был любовью всей моей жизни. Больше всего я буду скучать по его смеху. Покойся с миром», — написала Девэнни.

Причина смерти не уточняется. Музыканту был 71 год.

Лубан участвовал в записи трех самых популярных пластинок The Doors — второго альбома группы Strange Days (1967 год), третьего, получившего название Waiting for the Sun (1968 год) и четвертого — The Soft Parade (1969 год).

В Twitter-аккаунте The Doors также появился твит о смерти Лубана. «Даг навеки внес свой вклад в рок-н-ролл, а особенно — в The Doors», — говорится в сообщении.

Американская группа The Doors существовала с 1965 по 1973 год. Фронтмен коллектива Джим Моррисон умер в 1971 году.