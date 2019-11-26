Мировую экономику захотели считать по-новому

Американский экономист Джозеф Стиглиц, получивший в 2001 году Нобелевскую премию, призвал мир отказаться от использования ВВП (валовый внутренний продукт) как главного индикатора состояния экономики. Об этом он написал в статье для газеты The Guardian.

По мнению Стиглица, в настоящее время основными проблемами, с которыми сталкивается мир, являются глобальное потепление, кризис неравенства и демократии, а ВВП не учитывает ни одну из этих переменных. Из-за этого, когда политики видят рост валового внутреннего продукта, они заключают, что в экономике все в порядке, тогда как это не так.

Экономист привел в пример кризис 2008 года. По его словам, в первые три года восстановления после кризиса более 90 процентов прибыли сконцентрировалось в руках всего одного процента населения планеты. При этом статистика, а вслед за ней и политики говорили о восстановлении экономики, хотя у обычных людей это вызывало очевидные сомнения.

Материалы по теме В пользу бедных Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить

Стиглиц настаивает на том, что необходимо выработать новый метод оценки экономики. «Если нам кажется, что экономика растет, но этот рост неустойчивый из-за уничтожения окружающей среды и использования истощающихся природных ресурсов, статистика должна предупреждать нас об этом. Однако поскольку ВВП не включает такие факторы, как истощение ресурсов и деградация окружающей среды, картинка в итоге получается чрезмерно радужной», — сказал он. Стиглиц подчеркнул, что если экономика будет измерять неправильные вещи, люди будут принимать неправильные решения.

Джозеф Стиглиц получил Нобелевскую премию по экономике совместно с экономистами Джорджем Акерлофом и Майклом Спенсом за анализ рынков с несимметричной информацией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!