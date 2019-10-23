Нобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так

Снижение налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики не приводит к желаемому результату, такой миф придумали бизнес и богатые люди в собственных интересах. Об этом заявил американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Абхиджит Банерджи, пишет Bloomberg.

Он указал, что богачи «сидят на тонне наличных», что не только мешает спросу, но и приводит к росту неравенства в развитых странах, например, в США. Это злит других людей и способствует напряженности в международной торговле.

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По мнению экономиста, если поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» остальным, то бизнес отреагирует на возросший спрос инвестициями.

Банерджи родился и получил образование в Индии, после чего продолжил обучение в Гарварде. О вредности снижения налогов он рассказал в Нью-Дели, где представлял собственную книгу «Хорошая экономика для трудных времен».

Нобелевскую премию он получил совместно со своей женой, француженкой Эстер Дюфло и американцем Майклом Кремером. Их наградили за поиск научно доказанных способов борьбы с бедностью. Ученые с середины 1990-х годов исследовали, как в беднейших странах работают различные способы. В том числе благодаря их разработкам международные организации и правительства закрыли неэффективные программы.

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