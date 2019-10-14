Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия по экономике 2019 года присуждена американцам Абхиджиту Банерджи, Майклу Кремеру и француженке Эстер Дюфло. Об этом говорится на сайте награды.

Согласно заявлению жюри, ученые получили награду за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.

«Всего за два десятилетия их подход изменил развивающиеся экономики, которые сейчас представляют собой преуспевающее поле для исследований», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 14 октября 2019, 09:48

В 2018 году Нобелевскую премию по экономике получили американские ученые Уильям Нордхаус и Пол Ромер за работу в области экономического моделирования взаимосвязей рыночной экономики и изменений климата.

В 1968 году Банк Швеции учредил премию по экономике, которую ныне присуждают на тех же условиях, что и другие Нобелевские премии. В завещании Нобеля такой номинации нет, но экономическая премия тоже считается Нобелевской.

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