Припарковавшийся на автобусной остановке священник придумал себе оправдание

Mikhail Savushkin / Вконтакте

Рязанский священник Вячеслав Маркин, который припарковался на тротуаре, чтобы сходить в столовую, объяснил свой поступок сердечным приступом. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам Маркина, во время движения он внезапно почувствовал себя плохо и остановился в первом попавшемся месте. Священник сказал, что он гипертоник, в тот день у него поднялось давление, закружилась голова и якобы случился сердечный приступ. Настоятель местного храма указал, что он инвалид, и у него есть знак на машине.

«Сейчас чувствую себя еще хуже, потому что такая травля пошла. Я не нуждаюсь ни в какой помощи, я хочу, чтобы меня оставили в покое. Меня ждет наказание от владыки — и все. Завтра с ним встречаемся», — добавил священнослужитель.

На кадрах, опубликованных ранее очевидцем на странице «ВКонтакте», мужчина в рясе выходит из магазина и спокойно идет к черному внедорожнику, стоящему прямо на автобусной остановке. Он садится в машину, начинает движение, плавно выезжает с тротуара через пешеходный переход, пересекает встречную полосу и проезжает на красный свет.

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