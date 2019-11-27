Российская журналистка скончалась после изнурительной болезни

Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Ольга Богуславская скончалась после тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте издания.

Богуславская проработала в «МК» 38 лет. В обращении редакции говорится, что весь творческий путь Богуславской — попытки помочь людям, попавшим в беду. «Она защищала простых читателей от несправедливости властей, судов, бандитов», — отметили в издании.

Журналистка была автором цикла публикаций о черных риэлторах, благодаря которым люди вернули не одну квартиру, добавили в редакции. Сама Богуславская вспоминала, что стала писать эти расследования «волей обстоятельств».

Она также вела на страницах газеты рубрику «Соломинка», в которой публиковались материалы о детях, страдающих тяжелыми недугами. Журналистка устраивала детей в больницы, находила средства на лечение, отслеживала судьбу своих героев.

В январе 2019 года, во время празднования 100-летия «Московского комсомольца», Богуславская рассказывала, что «много раз хотела уйти из газеты», но в итоге решала продолжать работать. «Наслаждение, которое я испытываю в случае удачи, нельзя сравнить ни с чем», — признавалась она. По ее словам, она воспринимала газету не как источник информации, а как «бесценную возможность лечь поперек дороги и показать судьбе и всем, от кого зависит наша трудная жизнь, кукиш».

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