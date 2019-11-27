Увеличена дальность поражения одной из самых точных российских винтовок

Гендиректор предприятия-разработчика ORSIS Владимир Злобин рассказал о новой модификации высокоточной винтовки Т-5000, дальность поражения которой увеличили до двух километров. Его слова приводит РИА Новости.

Винтовка является разработкой оружейного завода «Промтехнология».

Злобин отметил, что разработанная под калибр 375 Cheytac (9,5х77 миллиметров) версия оружия успешно прошла предварительные испытания. По его словам, серийное производство начнется в 2020 году. Он рассказал, что представители разных стран уже сделали предзаказы на винтовки. «Рабочее название этой модели ORSIS-375CT», — добавил Злобин и назвал снайперское оружие «принципиально новым».

Ранее в ноябре главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал о главных преимуществах АК-12. Он сообщил, что перед автоматом ставилась задача повысить точность и кучность стрельбы, и показатели АК-12 стали на 20 процентов выше, чем у предыдущих образцов.

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