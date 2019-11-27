Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи

Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ. Никто из руководства Хостинского районного отдела, где она работала, не позвонил ее близким, чтобы сообщить о случившемся, пишет «Комсомольская правда».

Сестра девушки Анна рассказала журналистам, что о гибели Марии ей сообщил знакомый, который прочитал об этом в интернете. После этого Анна бросилась читать СМИ и, увидев сообщения о случившемся, позвонила в дежурную часть, где сотрудники подтвердили страшное известие. Родители, проживавшие в Апшеронске, узнали о смерти дочери от соседей.

На церемонию прощания с Марией в Сочи пришли коллеги из ее отдела. Они же, по словам Анны Клочковой, травили ее сестру во время службы и выбрасывали ее вещи в мусорное ведро. Отношение к девушке ухудшилось после того, как та попала в больницу после свидания с сослуживцем. Как утверждает родственница, тот изнасиловал ее сестру. В медучреждении у девушки диагностировали разрывы влагалища. Мария не стала писать заявление на обидчика, испугавшись огласки и осуждения.

После случившегося Анна Клочкова ездила к начальнику сестры и требовала наказания для ее насильника и перевода Марии на другую службу, однако этого так и не случилось. Полицейский продолжил работу вместе с девушкой.

Ранее стало известно, что после смерти Марии Клочковой возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, изучить обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на суицид.

23-летний лейтенант полиции покончила с собой на рабочем месте 23 ноября, прослужив в органах внутренних дел менее четырех месяцев.

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