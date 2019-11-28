«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

«Газпром» намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено. Об этом говорится в письме российской компании, которое поступило «Нафтогазу», сказал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

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Исходя из письма, Россия собирается «перекрыть трубу» в 10:00 по московскому времени, сообщил представитель украинской компании.

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами. Витренко подчеркнул, что Украина «не будет его воровать, забирать, потреблять».

Десятилетний газовый контракт Москвы и Киева истекает 31 декабря 2019 года. Стороны ведут переговоры о продолжении транзита после 2020 года, однако пока они не увенчались успехом. Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины. Украинская сторона настаивает на заключении долгосрочного транзитного соглашения.

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