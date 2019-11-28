Пара подстроила ограбление и купила обручальные кольца на украденные деньги

Влюбленная пара из американского штата Северная Каролина подстроила ограбление магазина и купила обручальные кольца на украденные деньги. Об этом сообщает Daily Mail.

В понедельник, 25 ноября, поздно вечером 40-летний Клеренс Мур (Clarence Moor) в маске ворвался в минимаркет, где работала продавщицей его возлюбленная, 24-летняя Келли Карсвелл (Callie Carswell). Мужчина подошел к стойке и потребовал деньги, угрожая сотруднице магазина ножом. «Пожалуйста, не надо, у меня есть дети!» — всхлипывала Карсвелл, притворяясь, что не знает, кто стоит перед ней.

Она отдала «грабителю» 2,96 тысячи долларов (189,4 тысячи рублей) наличными, после чего он скрылся. Продавщица позвонила в полицию и сообщила об ограблении.

Через некоторое время Карсвелл опубликовала в Facebook сообщение, в котором поблагодарила беспокоящихся за нее друзей и рассказала, что отдала грабителю деньги, чтобы он ее не убил. «Мой начальник сказал, что я все сделала правильно. Я в порядке, но абсолютно потрясена», — написала она.

На следующее утро Карсвелл вместе с Муром отправились в магазин Walmart. Там пара купила обручальные кольца. Влюбленные сняли помолвку на видео прямо в торговом центре.

Полицейские установили, что пара инсценировала ограбление магазина. Они обыскали автомобиль мужчины и обнаружили деньги и написанный от руки список необходимых для ограбления предметов. Также они нашли оружие и одежду, которые Мур использовал во время ограбления.

Из найденных чеков следует, что украденные деньги пара использовала для покупки колец.

В четверг, 26 ноября, Карсвелл предстала перед судом. Журналистам она сказала, что не знала о преступном замысле Мура, однако вела себя агрессивно и толкнула оператора. Ей предъявили обвинение в участии в вооруженном ограблении, ложном вызове службы спасения и лжесвидетельстве в полиции. Мура, который ранее привлекался к ответственности за преступления сексуального характера, обвинили в вооруженном ограблении. Обоих арестовали, но освободили под залог в 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



