Королева красоты рассказала о сексуальных домогательствах в поезде

Королева красоты, представлявшая Великобританию на конкурсе «Мисс Интернешнл 2019», рассказала о пережитом сексуальном домогательстве. Ее слова приводит издание The Sun.

18-летняя модель Арриот Лейн (Harriotte Lane) утверждает, что в августе 2017 года она впервые поехала одна на поезде, когда к ней пристал 55-летний попутчик Стивен Картрайт (Steven Cartwright). По ее словам, пережитый инцидент негативно сказался на ее самооценке, к тому же, теперь она боится находиться в общественных местах.

Материалы по теме «Я хочу стать лучшей версией себя» Как живет самая красивая пацифистка на Земле

15 февраля 2018 года Стивен Картрайт признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сексуальных домогательствах в отношении Лейн. Его приговорили к 250 часам общественных работ и выплате 100 фунтов стерлингов (8,2 тысячи рублей).

Спустя два года королеве красоты удалось преодолеть себя и отправиться на конкурс «Мисс Интернешнл 2019», который проходил 12 ноября в Японии. Девушка заняла пятое место, а также оказалась самой молодой и самой высокой финалисткой состязания. «Мне потребовалось много времени, чтобы вновь доверять людям. Я надеюсь, что благодаря моему рассказу жертвы не будут бояться говорить о сексуальных домогательствах», — подчеркнула она.

12 ноября обладательницей титула «Мисс Интернешнл 2019» стала представительница Таиланда — Сиретхорн Лиарамват. Из биографии девушки известно, что она работает фармацевтом. Корону ей вручила прошлогодняя победительница конкурса — Марием Веласко из Венесуэлы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!