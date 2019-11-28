Королева красоты рассказала о сексуальных домогательствах в поезде

Королева красоты, представлявшая Великобританию на конкурсе «Мисс Интернешнл 2019», рассказала о пережитом сексуальном домогательстве. Ее слова приводит издание The Sun.
18-летняя модель Арриот Лейн (Harriotte Lane) утверждает, что в августе 2017 года она впервые поехала одна на поезде, когда к ней пристал 55-летний попутчик Стивен Картрайт (Steven Cartwright). По ее словам, пережитый инцидент негативно сказался на ее самооценке, к тому же, теперь она боится находиться в общественных местах.
15 февраля 2018 года Стивен Картрайт признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сексуальных домогательствах в отношении Лейн. Его приговорили к 250 часам общественных работ и выплате 100 фунтов стерлингов (8,2 тысячи рублей).
Спустя два года королеве красоты удалось преодолеть себя и отправиться на конкурс «Мисс Интернешнл 2019», который проходил 12 ноября в Японии. Девушка заняла пятое место, а также оказалась самой молодой и самой высокой финалисткой состязания. «Мне потребовалось много времени, чтобы вновь доверять людям. Я надеюсь, что благодаря моему рассказу жертвы не будут бояться говорить о сексуальных домогательствах», — подчеркнула она.
12 ноября обладательницей титула «Мисс Интернешнл 2019» стала представительница Таиланда — Сиретхорн Лиарамват. Из биографии девушки известно, что она работает фармацевтом. Корону ей вручила прошлогодняя победительница конкурса — Марием Веласко из Венесуэлы.