Российский снайпер попал в цель с двух километров в полной темноте

Российский снайпер Сергей Шмаков в условиях полной темноты сумел при помощи винтовки СВЛК-14 «Сумрак» точно поразить удаленную на 1 920 метров неподсвечиваемую мишень размером 60 на 60 сантиметров, тем самым установив мировой рекорд по дальности ночного выстрела. Соответствующий ролик опубликовала «Звезда».
Телеканал отмечает, что стрелок произвел пять выстрелов пулями 408 CheyTac (калибра 10,3 миллиметра), а в устройстве СВЛК-14 «Сумрак» от конструкторского бюро (КБ) Lobaev Arms используется ночной прицел от компании «Дедал». КБ и компания — российские.
В ноябре концерн «Калашников» опубликовал ролик испытаний на прочность автомата АК-103.
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