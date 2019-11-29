Российский снайпер попал в цель с двух километров в полной темноте

Российский снайпер Сергей Шмаков в условиях полной темноты сумел при помощи винтовки СВЛК-14 «Сумрак» точно поразить удаленную на 1 920 метров неподсвечиваемую мишень размером 60 на 60 сантиметров, тем самым установив мировой рекорд по дальности ночного выстрела. Соответствующий ролик опубликовала «Звезда».

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Телеканал отмечает, что стрелок произвел пять выстрелов пулями 408 CheyTac (калибра 10,3 миллиметра), а в устройстве СВЛК-14 «Сумрак» от конструкторского бюро (КБ) Lobaev Arms используется ночной прицел от компании «Дедал». КБ и компания — российские.

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